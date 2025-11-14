Saltatio Mortis bereiten sich darauf vor, ihr 25. Jubiläum gebührend zu feiern – live, in Farbe und mit den Fans.

Das komplette Interview mit Saltatio Mortis findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Alea und Falk, an der im Sommer erschienenen WELTENWANDERER-Compilation kann man schön nachhören, welche Entwicklung ihr als Band genommen habt. Am Anfang habt ihr Mittelalter und Rock beziehungsweise Metal noch getrennt behandelt, jetzt ist es eine totale Symbiose. Welche Gefühle und Erinnerungen kamen bei euch hoch, als das zusammengestellt wurde? Alea der Bescheidene: Erstens war es unfassbar schwierig, überhaupt eine Auswahl von Songs zu finden, die wir…