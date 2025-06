Die Preisträger für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame sind fix. Mit von der Partie sind unter anderem Soundgarden.

Es steht nun fest, welche Bands, Musiker und Künstler es dieses Jahr in die Rock And Roll Hall Of Fame schaffen. Heavy Metal geht dieses Jahr leider leer aus, am härtesten kommen tatsächlich die Grunge-Ikonen Soundgarden daher. Ansonsten werden aus dem Rock-Bereich noch Bad Company, The White Stripes, Joe Cocker und Cyndi Lauper aufgenommen. Des Weiteren dürfen sich Chubby Checker und OutKast über die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame am 8. November 2025 in Los Angeles freuen. Lauter Instanzen Darüber hinaus erhalten Salt-N-Pepa sowie Warren Zevon den Musical Influence Award. Philly-Soul-Legende Thom Bell, Keyboarder Nicky Hopkins…