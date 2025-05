Bei Slaughter To Prevail steppt quasi der Bär, denn mit GRIZZLY kündigt die russische Formation ihr drittes Studioalbum an.

Slaughter To Prevail haben eine brandneue Single veröffentlicht. ‘Russian Grizzly In America’ ist ein weiterer Vorbote für das dritte Studioalbum der Deathcore-Truppe, dass schlicht auf den Namen GRIZZLY hört und am 18. Juli via Sumerian Records erscheinen soll. Im Video zur Single ist neben einem gewaltigen Bären außerdem der UFC-Kämpfer Alexander Volkov zu sehen. Die Nummer mag eine Anspielung darauf sein, dass die Band 2022 ihrer Heimat Russland den Rücken zukehrte und nach Orlando, Florida umzog. Detailarbeit Frontmann Aleksandr „Alex Terrible“ Shikolai kommentiert das angekündigte Werk folgendermaßen: „Ich glaube, das ist das beste Album, das wir je geschrieben haben. Wir…