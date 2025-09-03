Toggle menu

Tom Hickox live in Köln 25.09.2025

Künstler: Tom Hickox

Bad Company: Simon Kirke über verstorbenen Mick Ralphs
Simon Kirke, Mick Ralphs, Bad Company
Bad Company-Schlagzeuger Simon Kirke erzählt von den letzten Monaten seines Freundes und ehemaligen Band-Kollegen Mick Ralphs.
Vor wenigen Wochen ist der einstige Bad Company-Gitarrist und Mitbegründer Mick Ralphs im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein letztes Konzert spielte er mit Bad Company am 29. Oktober 2016 in der Londoner O2 Arena. Nur wenige Tage später erlitt der Musiker einen Schlaganfall, von dem er sich nie vollständig erholt hat. Seine letzten Jahre verbrachte er in einem Pflegeheim. Simon Kirke, der nach wie vor für Bad Company trommelt, hielt den Kontakt über all die Zeit. Immerhin kannten sich die beiden Musiker mehr als 50 Jahre. Nach Ralphs' Ableben postete er gemeinsame Fotos und schrieb dazu: „Mit schwerem Herzen…
