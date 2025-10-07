Die Wirtschaft Großbritanniens hat laut einer Universitätsanalyse stark vom letzten Konzert von Ozzy Osbourne profitiert.

Das letzte Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath spülte einige Millionen Britische Pfund in die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs. Laut einem Bericht der BBC beläuft sich der Betrag auf 33,8 Millionen Britische Pfund (39 Millionen Euro beziehungsweise 45 Millionen US-Dollar). Mit 27.6 Millionen Britischen Pfund (31,9 Millionen Euro beziehungsweise 37,1 Millionen US-Dollar) verbleibt der Großteil davon in der Region West Midlands mit Birmingham als Verwaltungssitz. Enorme Wirkkraft Dr. Matt Lyons hat die Untersuchung durchgeführt und kommentiert: "Als regionale Wirtschaftswissenschaftler von der Universität von Birmingham dachten wir, dass wir unseren Teil dazu beitragen, das Vermächtnis von Ozzy Osbourne zu ehren,…