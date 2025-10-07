Metallica-Bassist Robert Trujillo hat seinen Erlebnisbericht von der Trauerfeier für Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne überbracht.

Die Beerdigung von Ozzy Osbourne liegt schon einige Tage zurück. In Interview bei "Trunk Nation With Eddie Trunk" berichtete nun Metallica-Bassist Robert Trujillo, welcher einst in der Band des "Prinzen der Dunkelheit" spielte und an der Trauerfeier teilnahm, von der Beisetzung. Insgesamt erwiesen 110 Freunde und Angehörige dem Black Sabbath-Frontmann die letzte Ehre, darunter Rob Zombie, Zakk Wylde, Marilyn Manson und Corey Taylor (Slipknot). Magischer Moment "Es war eine kleine Gruppe Leute, aber sehr, sehr wunderschön", rekapituliert der frühere Suicidal Tendencies-Tieftöner. "Gewiss war es sehr traurig, aber gleichzeitig waren manche der Reden sehr lustig, wie man sich vorstellen kann. Und…