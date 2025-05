Wednesday 13 kommt im Oktober und November mit Blitzkid, The Other und Calabrese für fünf Termine nach Deutschland.

METAL HAMMER präsentiert: Wednesday 13 + Blitzkid + The Other + Calabrese 28.10. Berlin, Astra 29.10. Hamburg, Große Freiheit 36 30.10. Hannover, Faust 31.10. Köln, Carlswerk 01.11. Leipzig, Felsenkeller