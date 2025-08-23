Black Sabbath-Sänger John Michael "Ozzy" Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Metal-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie am Dienstagabend, 22.7.2025. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Ozzy Osbourne hatte vor Kurzem noch seinen umjubelten Live-Abschied in Birmingham zusammen mit Black Sabbath und vielen hochkarätigen Bands gefeiert. Im Nachhinein steht fest: Das "Back To The Beginning"-Konzert fand gerade noch rechtzeitig statt. Denn — wie viele britischen Zeitungen (darunter The Sun, Guardian und The Mirror) berichten — lebt der "Prinz der Dunkelheit" nicht mehr. Ruhe in Frieden Den Blättern liegt allesamt dasselbe Statement von seiner Familie vor: "Mit größerer Traurigkeit, als es Worte ausdrücken können, müssen wir…