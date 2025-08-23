Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi erzählt von den letzten gemeinsamen Momenten mit Ozzy Osbourne und wie ihn der Verlust getroffen hat.

Am Morgen des 22. Juli ist Ozzy Osbourne nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Angehörigen verstorben. Der Prince Of Darkness hat diese Welt jedoch nicht verlassen, ohne vorher einen würdigen Abschied hinzulegen. Am 5. Juli spielte er seine letzte Show mit Black Sabbath in Birmingham. Dort, wo vor mehr als 55 Jahren alles begann. Zusammen mit Bill Ward, Geezer Butler und Tony Iommi legte Ozzy Osbourne 1969 den Grundstein des Heavy Metal. Nach so vielen Jahren der Freundschaft und des gemeinsamen Musizierens (mit Unterbrechungen) fällt der endgültige Abschied entsprechend schwer. Das gibt auch Tony Iommi in einem bewegenden Interview…