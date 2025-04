Letzt Woche wurde der offizielle X-Account von Slash gehackt. Jetzt gibt der Guns N‘ Roses-Gitarrist bekannt, dass er die Plattform verlässt.

Abzocke und Betrug in den Sozialen Medien sind in der Welt des Metal nichts Neues. Bereits letztes Jahr schüttelten Metallica-Fans verwirrt den Kopf, nachdem Hacker den Account der Band kaperten, um ihre Kryptowährung zu bewerben. Jetzt erwischte es letzte Woche auch den X-Account von Slash, was den Guns N’ Roses-Gitarristen kurzerhand dazu veranlasste, die Plattform zu verlassen, wie er gestern online bekannt gab. Guns N‘ Roses-Crypto Coin? Bereits zu Beginn letzter Woche kamen erste Verdachte auf, dass der X-Account des Gitarristen gehackt worden sein könnte. Spätestens, als der Account GUNS, den "offiziellen" Guns N’ Roses Crypto-Coin präsentierte, war klar, dass…