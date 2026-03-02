Toggle menu

Uli Sailor live in Hamburg 19.03.2026

Künstler: Uli Sailor

Three Days Grace: Adam Gontier hat keine Angst vor KI
Three Days Grace
Three Days Grace-Sänger Adam Gontier hat eine klare Haltung zum Thema KI in der Musik – und befürchtet keine existenzielle Bedrohung.
Kaum ein Thema wird so kontrovers in der Kunst diskutiert wie Künstliche Intelligenz. Während die eine Seite kreativen Verfall und kulturelle Belanglosigkeit befürchtet, zeigt sich die andere wenig beeindruckt von den technischen Möglichkeiten. Zu Letzteren gehört auch Three Days Grace-Frontmann Adam Gontier, der in einem Interview mit dem Radiosender 93X über seine Prognose sprach. Laut ihm wird KI kaum Einfluss auf Kultur haben. Zumindest, sofern dahinter leidenschaftliche Erschaffer stehen. Keine Angst „Musik kommt von überall her, vor allem natürlich aus dem Online-Bereich. Und es gibt auch viele verschiedene Genres wie zum Beispiel Metalcore“, sagte Gontier. Die Vielfalt beeindrucke ihn zwar,…
