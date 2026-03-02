Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Defaced und Wreck-Defy.

Sylosis Musikalisch bewegen sich die Herren genau dort, wo sie ganz in ihrem Element sind und sich hörbar wohlfühlen: zwischen oldschooligem Thrash Metal, der trotz klarer Wurzeln frisch und modern klingt, und Melodic Death, der das Feuer nicht nur ergänzt, sondern ihm zusätzliche Ebenen verleiht. (Hier weiterlesen) Clawfinger Dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die ­einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zu­packende Banger vermissen. (Hier weiterlesen) Michael Monroe Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol oder zockt ein antiquarisches Rolling…