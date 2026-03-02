Der ehemalige Foo Fighters-Schlagzeuger Josh Freese spekuliert über die möglichen Gründe für seinen Rauswurf aus der Band vergangenes Jahr.

Josh Freese, der ehemalige Schlagzeuger der Foo Fighters, verließ die Band offenbar nicht im Guten. Dies ließ er jüngst in einem Interview durchblicken. Ursprünglich war Freese 2023 für den verstorbenen Taylor Hawkins eingesprungen. Kurzes Gastspiel bei den Foo Fighters In der Titel-Story der aktuellen Ausgabe von ‘Modern Drummers’ äußerte sich Freese zu seinem Rauswurf bei den Foo Fighters. Angeblich – so der Musiker – hätte man ihm nie einen wirklichen Grund für die plötzliche Trennung genannt. Vorsichtig sprach er über seine Bedenken. „Die Foo Fighters sind so eine große Mainstream-Band, dass alles, was ich sage, aus dem Zusammenhang gerissen, weiterverbreitet…