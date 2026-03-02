Während die Arbeiten am ersten Studioalbum nach 16 Jahren laufen, haben Forbidden einen neuen Plattenvertrag unterschrieben.

Mal sind sie da, mal nicht – Seit 2023 sind Forbidden wieder da. Seither absolvierten die Bay Area-Thrasher zahlreiche Auftritte. Erst letztes Jahr ging es beispielsweise anlässlich des 40-jährigen Band-Jubiläums auf die „40 Years Of Twisted Evil-Tour“. Neue Musik ließ bislang allerdings auf sich warten. Das könnte sich bald ändern. Wie Forbidden über ihre Social Media-Kanäle bekanntgaben, haben sie einen neuen Plattenvertrag in der Tasche. BLKIIBLK, das Imprint der Frontiers Label Group, konnte bereits namhafte Bands wie Biohazard und Megadeth für sich gewinnen. Forbidden erweitern das inzwischen beachtliche Portfolio und erklären: „Wir haben unser Zuhause gefunden, während wir uns daran…