Sharon Osbourne stellt bezüglich des Ozzy-Avatar-Projekts klar: Sie weiß sehr wohl, was ihr Mann gewollt hätte.

Nachdem die Osbournes neulich angekündigt hatten, das im Juli 2025 verstorbene Familienoberhaupt Ozzy Osbourne in Form eines KI-unterstützten Avatars wiederauferstehen zu lassen, regte sich Kritik in der Fan-Basis. Neben dem Punkt der Pietätlosigkeit warf man Sharon, Jack und Co. vor allem vor, hiermit einen schnellen Euro machen zu wollen. Diesem Vorwurf widerspricht nun Ozzys Witwe im familieneigenen Podcast. Ozzy wäre dafür gewesen „Es ist wie damals beim Übergang von Propellermaschinen zu Düsenjets", holt Sharon Osbourne aus. "Die Leute fragten sich: ‚Warum mit einem Jet fliegen, wenn es Propellerflugzeuge gibt? Das ist doch nur Geldmacherei!’ Nun, wissen Sie was: Die Technik…