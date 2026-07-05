Nachdem Bret Michaels einen Auftritt zur 250-Jahr-Feier der USA abgesagt hatte, stärkt Poison-Kollege Rikki Rockett ihm den Rücken.

Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika 250. Geburtstag. Vom 25. Juni bis zum 10. Juli ist daher in Washington DC die „Great American State Fair“ geplant – eine Reihe von Konzerten, Ausstellungen, Ehrungen und weiteren Programmpunkten unter dem Namen „Freedom 250“. Auch Poison-Sänger Bret Michaels sollte für musikalische Unterhaltung sorgen, sagte den Auftritt jedoch jüngst ab. Sein Band-Kollege Rikki Rockett unterstützt diese Entscheidung. Vortäuschung falscher Tatsachen? Bei der Bekanntgabe des Line-ups für „The Great American State Fair“, waren neun Künstler für einen Auftritt vorgesehen. Sechs davon – inklusive Bret Michaels – haben innerhalb kürzester Zeit ihre Teilnahme…