Alles über das Nova Rock Festival in Österreich findet ihr hier.
Datum Das Nova Rock Festival findet vom 11. bis zum 14. Juni 2026 statt. Veranstaltungsort Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt. Adresse: Pannonia Fields 2425 Nickelsdorf, Österreich Nova Rock Preise & Tickets Tickets in diversen Varianten ab 279,99 Euro hier erhältlich. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. A Day To Remember All Them Witches All Time Low Alter Bridge A New Chapter Ankor Annisokay A Perfect Circle Architects Aurorawave Bad Nerves Bad Omens Bilmuri Black Label Society Black Veil Brides Breaking Benjamin Bring Me The…