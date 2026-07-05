Zwei Bands, zwei Generationen, eine gemeinsame Geschichte – und 2027 zum ersten Mal Seite an Seite auf einer Tour.

In Extremo und Feuerschwanz gehen unter dem Titel „Heute wird der Himmel brennen Tour2027“ auf große Co-Headliner-Reise. Erstmals stehen beide Bands nun als gleichberechtigte Co-Headliner auf einer Tour zusammen. Ihre Wege haben sich über viele Jahre immer wieder gekreuzt – jetzt treffen zwei Formationen aufeinander, die den Mittelalter-Rock auf unterschiedliche Weise geprägt und weiterentwickelt haben. Jeder Abend bietet zwei komplette Headlinershows. In Extremo und Feuerschwanz präsentieren ihre größten Klassiker, aktuelle Songs und die ein oder andere gemeinsame Überraschung. Dazu kommt alles, was beide seit Jahren zu den außergewöhnlichsten Liveacts Europas macht: aufwändige Produktionen, historische Instrumente, eine spektakuläre Feuer- und Pyroshow…