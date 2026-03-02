Michael Monroe lässt sich von Donald Trump und der schwierigen Lage in den USA nicht davon abhalten, dort Konzerte zu spielen.

Viele Bands überlegen es sich aktuell zwei mal, ob sie in den USA auf Tournee gehen wollen, da die politische Lage vor Ort dank Donald Trump heikel ist. Michael Monroe (Hanoi Rocks) will sich davon nicht einschüchtern lassen. Er ist der Meinung, Politik und Rock hätten miteinander nichts zu tun. Teil der Kultur Im Interview mit The Logan Show erklärt er, er würde gerne mehr in den USA spielen. Er sagt: "Als wir vor über einem Jahr im Frühling mal dort spielten, war es fantastisch. Wir bekamen großartige Reaktionen. Und der Rock'n'Roll ist dort fest verankert. Er ist ein starker Teil…