Weil es in der Türkei zu religiösem Widerstand kam, wurden die geplanten Konzerte von Behemoth und Slaughter To Prevail in Instanbul gecancelt.

In Istanbul wurden die für den 10. und 11. Februar 2026 angesetzten Konzerte von Slaughter To Prevail sowie Behemoth behördlich abgesagt. Als Begründung führte man an, die Shows hätten gegen den Widerstand der Öffentlichkeit abgesagt werden müssen. Es habe im Vorfeld religiöse Proteste gegeben, heißt es. Konzerte aufgrund religiösen Drucks abgesagt Istanbuls Gouverneur Davut Gül äußerte sich am 10. Februar in den Sozialen Medien zu den Absagen. „In Istanbul wurden und werden Aktivitäten, die die Gesellschaft korrumpieren, nie erlaubt“, heißt es in einem entsprechenden Post. In einer offiziellen Pressemitteilung des Gouverneursbüros wurde zudem erklärt, dass die von Behemoth und Slaughter…