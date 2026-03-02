Sängerin und Ex-Internet-Phänomen Poppy hat sich in den letzten Jahren in der Metal-Szene einen Namen gemacht.

METAL HAMMER: Dein erster Schritt in die Öffentlichkeit war deine YouTube-Karriere, als du mit deinen seltsamen Computer- und puppenartigen Videos Aufmerksamkeit erlangtest. Ist es immer dein Traum gewesen, Musikerin zu werden, und wie können wir uns deine ersten Schritte in diese Richtung vorstellen? Poppy: Ich habe nicht „geträumt". Meine ersten Schritte? Ich habe „upload" geklickt. Dann habe ich erneut „upload" geklickt. Das war ein sehr technischer Prozess. Man könnte es Schicksal…