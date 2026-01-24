In der Titel-Story der Januarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem neuem Kreator-Album. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.

Kreator Das Kreator-Jahr 2025 mit Band-Dokumentation und Autobiografie geht zu Ende, doch ein neues zeichnet sich bereits am Horizont ab: Es beginnt mit der Veröffentlichung des neuen Studioalbums KRUSHERS OF THE WORLD, das in Kürze auch live vorgestellt wird. Katrin Riedl traf Mille Petrozza und Frédéric Leclercq in Berlin, um über Empowerment und Stoizismus zu diskutieren, ihnen aber auch beim Vinyl-Shopping über die Schulter zu schauen.