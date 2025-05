Auf dem sechsten Ghost-Opus SKELETÁ schüttelt Tobias Forge vermeintlich überflüssigen Ballast ab und gibt sich musikalisch wie thematisch introvertierter.

Papa um Papa Unterschiedliche Phasen sind im Ghost-Imperium sowieso nichts Neues: Nach jedem Albumzyklus „ändert" sich der Protagonist, und Forge nimmt eine neue Bühnenpersona an. Der „Neue" hört auf den Namen Papa V Perpetua, doch an einer Beschreibung von dessen charakterlichen Eigenheiten will sich der Schwede lieber nicht versuchen. Auch die Frage, ob der lateinische Zusatz „perpetua" („der Ewige") andeutet, dass dieser Papa bleibt, kann nicht klar beantwortet werden. „Ich…