Während es auf IMPERA noch um den Fall von Imperien ging, lenkt Ghost-Chef Tobias Forge den Blick auf SKELETÁ nach innen.

Mit Spannung erwarten die Fans das neue Ghost-Album SKELETÁ, welches am 25. April 2025 via Loma Vista auf die Märkte dieser Welt kommt. Im Interview mit dem US-Radiosender WMMR hat Bandmastermind Tobias Forge nun über seine inhaltliche Inspiration für den sechsten Longplayer der schwedischen Formation geplaudert. Innere Reize "Es ist ein Album, das introspektiver ist -- besonders im Vergleich zum Vorgänger [IMPERA, 2022 -- Anm.d.R.]", erläutert der Ghost-Boss. "Ich glaube, dass die meisten Künstler in der Regel eine neue Platte darauf basierend kreieren, wo sie auf der vorherigen Scheibe waren. Nicht als Gegenreaktion, aber für gewöhnlich gibt es etwas, das man…