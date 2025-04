Alte Recken von Exodus, Death Angel, Heathen und Hirax haben mit Nefarious eine Band gegründet, die Thrash Metal alter Schule zockt.

In der Bay Area hat sich aus Mitgliedern von legendären Bands eine neue Thrash Metal-Formation zusammengefunden. So kollaborieren bei Nefarious Frontmann Katon W. De Pena (Hirax), Bassist Tom Gears (Blind Illusion, Ancient Mariner), Schlagzeuger Will "Beastman" Carroll (Death Angel) sowie die Gitarristen Rick Hunolt (Ex-Exodus, Diehumane) und Doug Piercy (Heathen, Anvil Chorus). Nakkeknaekker "Ich fühle mich so geehrt, in dieser fantastischen Gruppe von Kerlen zu sein", kommentiert der frühere Exodus-Schredderer Hunolt. "Wir werden bald ein bisschen Old School-Thrash auf euch Mistkerle loslassen. Es ist lange überfällig. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr es so sehr lieben werdet wie wir. Ihr…