Die Aortendissektion war leider nicht alles, womit sich Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner in den letzten Jahren herumschlagen musste.

Richie Faulkner erlitt bekanntermaßen ein Aortenaneurysma sowie eine Aortendissektion beim Louder Than Life-Festival 2021 in den USA. Wie der Judas Priest-Lead-Gitarrist nun in einem aktuellen Interview mit Premier Guitar offenbarte, war das noch nicht alles. So hatte der Brite etwa einen Monat nach dem Vorfall mit der Hauptschlagader einen Schlaganfall, wovon bislang nur wenig Leute wussten. "Meine Freundin Mariah und ich gingen mit unserem Baby Daisy sowie unserem Hund Gassi", berichtet der Judas Priest-Musiker. "Und ich habe es kommen gefühlt. Es kam über mich. Ich wusste, es kommt. Meine Gesicht erstarrte, ich konnte nicht sprechen. Mariah nahm den Hund, hatte…