BIRTH OF MALICE ist bereits das 16. Album, mit dem Destruction uns beglücken. Schmier verrät, was ihm bei seiner Musik besonders wichtig ist.

In einem neuen Interview mit Metal Global spricht Destruction-Frontmann Marcel "Schmier" Schirmer über das, was ihn auch nach 40 Jahren noch am metallischen Ball hält. "Wir machen Underground-Musik, das ist kein kommerzieller Metal. Es ist Thrash Metal. Natürlich ist es überraschend, dass wir noch immer so relevant sind." Die großen Bühnen kamen jedoch nicht von alleine. "Wir hatten Höhen und Tiefen, einige Schwierigkeiten. Aber wir haben immer hart an uns gearbeitet - zumindest die letzten 24 oder 25 Jahre. Es war nicht immer einfach, wir hatten Wechsel in der Besetzung und Plattenfirmen." Auch das äußere Umfeld hatte einen Einfluss auf…