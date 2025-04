Das erste Full Metal Mayrhofen ist diese Woche mit fantastischem Panorama erfolgreich über die Bühne gegangen.

Beim Full Metal Mayrhofen hat neben hervorragenden Pistenverhältnissen mit pünktlich zum Event einsetzenden Neuschnee im Tal bereits der Frühling Einzug gehalten und die Metal-Fans zusätzlich zum Wandern und Wellnessen in die malerische Umgebung eingeladen. Bereits am Montag heizten beim Begrüßungsevent Skyline, tuXedoo und DJ Hüby ordentlich ein und sorgten für Begeisterung unter den Metalheads. Von Dienstag bis Donnerstag verwandelte sich der Brück'n Stadl in einen Moshpit. Dort gab es Shows von unter anderem Bokassa, All For Metal, Deine Cousine und Insanity Alert mit After-Show-Party des Ballroom Hamburg-DJ-Teams. Am Wochenende ging es auf der Forest Stage mit hochkarätigen Acts wild her:…