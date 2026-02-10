DENIM AND LEATHER: So stilprägend wurde das legendäre Saxon-Album. Frontmann Biff Byford im Video-Interview!

Vom Stil zum Song zum unauslöschlichen Image: Biff Byford von Saxon im Video-Interview über DENIM AND LEATHER. "You can be into Hardcore, Metal, Death Metal - it doesn’t matter." DENIM AND LEATHER (1981) von Saxon wurde von METAL HAMMER auf Platz 188 der besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt: Heavy Metal als Jugendkultur. DENIM AND LEATHER dokumentiert bereits im Titel den Willen, der Soundtrack einer ganzen Headbanger-Generation zu sein, die im Zuge der NWOBHM nach oben gespült wurde. Entsprechend fällt die Musik aus: Straffe Riffs treffen auf wilde Momente und hohes Melodiegefühl, welche im Chorus den Mitgrölfaktor kitzeln. Die Scheibe trifft…