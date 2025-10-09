Der Nothing More-Frontmann teilt seine kontroverse Meinung zu K.I.-Kunst nach einem Shitstorm zum neuen Musikvideo der Band.

Nothing More-Sänger Jonny Hawkins stellte sich kürzlich nach der Veröffentlichung eines K.I.-generierten Musikvideos der Band zu ihrem Lied ‘Existential Dread’ dem darauffolgenden Shitstorm, und stapelt in seiner Verteidigung tief. In einigen Instagram-Kommentaren reagiert der Sänger direkt auf Kritik und Fragen seiner Fans. Dabei fragt ihn beispielsweise ein Fan, ob nicht Musiker auch von den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz betroffen seien. Hawkins antwortet salopp: "K.I. ist keine Gefahr für gute Künstler, nur für schlechte. Gute Künstler wissen, dass Werkzeuge sich weiterentwickeln, und entwickeln sich mit." Überleben der Maschine Weiter schreibt er: "Wenn eine K.I. eine authentische Verbindung mit Menschen eingehen, gute, nuancierte…