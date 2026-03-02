Hellripper kündigen offiziell ein neues Album an, das sogleich mit einer Headlinertour durch Europa zelebriert wird.

Vergangenen Sommer hat der Schotte James McBain alias Hellripper verkündet, einen Deal mit Century Media Records unterzeichnet zu haben. Im selben Atemzug verriet er, dass „um die Frühlingstagundnachtgleiche 2026“ ein neues Album erscheinen soll. So ist es nun auch. Eine Woche nach dem Äquinoktium, nämlich am 27. März, wird CORONACH auf die Welt losgelassen. Es ist der vierte Langspieler des Einmannprojekts. Die letzten beiden Alben THE AFFAIR OF THE POISONS (2020) und WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS (2023) haben überwiegend positive Kritiken eingefahren. Viel Geschichte In der Ankündigung erklärt McBain: „CORONACH ist eine persönliche Erkundung der schottischen Kultur – ihrer…