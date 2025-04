Am Wochenende muss niemand dank Metal im TV vor Tür gehen. Bei arte gibt es eine NWOBHM-Doku sowie ein Suffocation-Konzert zu sehen.

Wer sich am Freitagabend , den 28. Februar nicht selbst in Fleisch und Blut auf ein metallisches Konzert begeben will, kann auch auf der Couch im Wohnzimmer zwei geballte Ladungen sonischen Stahl genießen. Beide Sendungen zeigt arte. Zunächst ergründet ‘Heavy Metal Kingdom’ um 21.45 Uhr, wie britische Bands im Rahmen der New Wave Of British Heavy Metal aka NWOBHM den Rock aufmischten. "Vor 40 Jahren wurde in Großbritannien die Rockmusik revolutioniert: mit brutalen Riffs und hämmernden Rhythmen eroberte NWOBHM die Szene – das unaussprechliche Akronym für New Wave of British Heavy Metal", heißt es bei arte über die Dokumentation. "Aus…