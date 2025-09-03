Wenige Tage vor dem Wacken Open Air 2025 gedenkt Festival-Mitgründer Thomas Jensen dem verstorbenen Ozzy Osbourne.

Ohne Ozzy Osbourne und Black Sabbath kein Heavy Metal - ohne Heavy Metal kein Wacken Open Air. Wacken-Mitgründer Thomas Jensen verbeugt sich in einem ausführlichen und bewegenden Nachruf tief vor dem Lebenswerk von Ozzy Osbourne. "Nur 17 Tage, nachdem ich mit meiner Familie in Birmingham Ozzy und Black Sabbath bei ihrem monumentalen Abschied erlebte, hat der ‘Madman’ uns tatsächlich für immer verlassen", erinnert sich Thomas Jensen. Und geht weiter in die Vergangenheit: Im Alter von 14 Jahren entdeckte und verfiel er Ozzy Osbourne und Black Sabbath - und ließ sich inspirieren: "Ich begann sofort damit, das Black Sabbath-Werk nachzuarbeiten, und…