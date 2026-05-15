Greta Van Fleet melden sich mit einem Teaser aus der Versenkung wieder, und Fans spekulieren über versteckte Hinweise.

Lange Zeit war es um Greta Van Fleet still. Nun haben sie ihre Fans mit einem kryptischen Post und einem ordentlichen Schreck aus dem Winterschlaf erweckt. Am 5. Mai postete die Band einen Montageclip mit Bildern und Videos ihrer gesamten Karriere. Dazu schrieben die US-Amerikaner: "Danke für den wilden Ritt. Alles Liebe, Josh, Jake, Sam und Daniel." Kryptische Nachrichten Allein dieser Satz reichte aus, um die Fans der Musiker in helle Aufregung zu versetzen. Viele spektulierten, ob es sich um einen Trennungs-Post handeln könnte, da die Band so lange inaktiv war. Ihr letzter Social Media-Post ist von Juli 2025, und…