Linkin Park stießen mit ihrem Stelldichein direkt vor dem Anstoß des Champions League-Finales am Wochenende nicht überall auf Gegenliebe.

Das Finale der UEFA Champions League-Spielzeit 2024/2025 am vergangenen Samstag, den 31. Mai 2025, hatte nicht nur spektakulären Fußball zu bieten — Paris Saint-Germain fertigte Inter Mailand bekanntlich mit 5:0 in der Münchner Allianz Arena ab. Sondern es gab auch ein musikalisches Highlight: Die wiedervereinten Linkin Park gaben ein knackiges Medley ihrer Songs ‘The Emptiness Machine’, ‘In The End’, ‘Numb’ und ‘Heavy Is The Crown’ zum Besten. Doch nicht allen Zuschauern gefiel die Darbietung. Besonders zwei ehemaligen Fußballern war die Linkin Park-Performance ein Dorn im Auge. So machten Marco van Basten und Rafael van der Vaart ihrem Ärger im niederländischen…