1995 veröffentlichten Kreator ihr siebtes Album und tauften es CAUSE FOR CONFLICT. Mille Petrozza sieht es heute als Reinfall.

Mit CAUSE FOR CONFLICT bekleckerten sich Kreator 1995 nicht gerade mit Ruhm. In der mittlerweile 15 Studioalben langen Diskografie sticht das Werk hervor - und zwar nicht gerade als Positivbeispiel. Vor genau 30 Jahren warteten Kreator-Fans bereits seit drei Jahren auf neues Futter, nur um schließlich dieses verwirrende Werk vorgesetzt zu bekommen, das trotz allem seine Daseinsberechtigung hat. Die "Pink Floyd-Version von Kreator" Die CAUSE FOR CONFLICT-Geschichte beginnt schon ein Album zuvor: Bei RENEWAL (1992). Viele Experimente der Teutonen sind außerordentlich gut verlaufen und sicherten ihnen zu Recht den Titel als einen der Big Four, also wagten sie sich auch…