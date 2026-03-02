Mick Mars hält den Schlichtungsspruch zugunsten von Mötley Crüe für falsch, geht aber womöglich nicht dagegen vor.

Vergangene Woche gab es ein Urteil im Rechtsstreit zwischen Mötley Crüe und ihrem einstigen Gitarristen Mick Mars. Der Schlichter entschied dabei zugunsten von Mötley Crüe, was der Anwalt von Mars für "lächerlich" hält. "Die Entscheidung ist entsetzlich", lässt Ed McPherson über den US-amerikanischen Rolling Stone ausrichten. "Die Band war niemals fair zu Mick. Ad acta legen? Als Mick sagte, er könne wegen einer abscheulichen Krankheit nicht mehr auf Tour gehen, aber weiterhin komponieren, Einzel-Shows spielen und aufnehmen, sagten sie: ‚Tut uns leid, Mick. Es waren 43 Jahre, aber du bist raus. Auf Wiedersehen. Und wir wollen dich nicht mehr bezahlen.‘ Der Schlichter…