Auf unserer Couch spricht Komponist, Gitarrist und Keyboarder Christofer Johnsson von einem ausgemachten Karrierehöhepunkt.

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Christofer Johnsson: Ich hatte nur einen regulären Job, und zwar zwei Jahre in einer Druckerei. Als Schüler trug ich Zeitungen aus, später befragte ich bei einem Marktforschungsunternehmen Leute per Telefon über ihre Meinung zu geplanten Produkten. MH: Welchen Job hättest du, wenn du nicht Musiker geworden wärst? CJ: Wenn nicht an anderer Stelle in der Musikindustrie, wäre…