Der frühere Manowar-Gitarrist Ross The Boss leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, die es ihm erschwert, sich zu bewegen.

Diese Neuigkeit dürfte Manowar-Fans nachdenklich stimmen: Ross Friedman alias Ross The Boss, welcher die True Metal-Gruppe 1980 mit Bassist Joey DeMaio gegründet hatte, laboriert an amyotropher Lateralsklerose — kurz ALS. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, welche auch Lou-Gehrig-Syndrom (nach dem von der Krankheit betroffenen Baseballspieler Lou Gehrig) genannt wird. Umwerfender Support Im zugehörigen Statement von Friedmans Presseagenten heißt es: "Ross ‚The Boss‘ Friedman, Gründungsmitglied der Punk Rock-Legenden The Dictators und der Heavy Metal-Veteranen Manowar, hat die Diagnose der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) bekommen, die gemeinhin als Lou-Gehrig-Syndrom bekannt ist. Die Diagnose folgte auf mehrere…