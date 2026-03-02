Black Stone Cherry sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Auf Produzenten von außerhalb verzichtet die Band.

Seit mehr als zehn Jahren hatten die US-Hard-Rocker Black Stone Cherry keinen externen Produzenten mehr an ihrer Seite. Laut Sänger und Gitarrist Chris Robertson ist das eine bewusste Entscheidung, denn man will die volle Kontrolle über das eigene Schaffen behalten. Black Stone Cherry: Keine Hilfe von außerhalb „Wir produzieren seit dem KENTUCKY-Album (2016 – Anm.d.A.) alles selbst. Seit 2013 oder 2014 haben wir nicht mehr mit einem Produzenten zusammengearbeitet. Das hat nichts mit Produzenten zu tun“, sagte Robertson im Interview mit dem YouTube-Kanal Chas Byrne. „Wir haben mit einigen der Besten gearbeitet – mit Joe Barresi, Howard Benson, Bob Marlette,…