1995 lief es bei Skid Row eher eckig als rund. Mitten in dieser chaotischen Phase erschien ihr Drittwerk SUBHUMAN RACE.

Vor genau drei Jahrzehnten veröffentlichten Skid Row ihr drittes Album SUBHUMAN RACE (stilisiert sUBHUMAN rACE). Das Werk markierte sowohl einen stilistischen als auch besetzungstechnischen Wendepunkt für die US-Amerikaner. In den Neunzigern kehrten immer mehr Bands dem klassischen Heavy Metal den Rücken zu, so auch Skid Row. Anflüge von Grunge und Einflüsse von Alternative Metal machen sich auf ihrem Drittwerk bemerkbar. Zwiegespaltene Rezeption Bei ihren Fans schlugen die neuen Anwandlung auf mäßig viel Begeisterung. Während es teilweise von der Presse hochgelobt wurde, wurde es in anderen Quellen zerrissen. Der US-amerikanische Rolling Stone bezeichnete die Riffs als "die frischesten seit dem Soundgarden-Album…