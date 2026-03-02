Die Macher des Biopics über Ozzy Osbourne haben einen Darsteller auserkoren, der den "Prinzen der Dunkelheit" spielen soll.

Die Osbournes arbeiten bekanntlich schon seit einiger Zeit an einem biografischen Kinofilm über ihr am 22. Juli 2025 verstorbenes Familienoberhaupt. Wie Sohn Jack nun im Interview bei der SiriusXM-Sendung Influenced ausplaudert, haben sich die Beteiligten für einen "fabelhaften Schauspieler" entschieden, welcher Ozzy Osbourne in dem Biopic geben wird. Noch geheim "Wir stehen unter Volldampf in der nächsten Phase der Entwicklung dieses Films", überbringt Jack einen aktuellen Zwischenstand zu der Produktion. "Das ist ein richtiger Film, den wir bereits seit sechs Jahren mit den Sony Studios entwickeln." Alsdann will Moderator Billy Morrison wissen, welcher Darsteller Ozzy Osbourne spielen wird. "Wir haben unsere…