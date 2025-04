Beim belgischen Graspop Metal Meeting wird es 2025 jede Menge Metal- und Hard Rock-Acts zu sehen geben. Die Running Order ist nun veröffentlicht.

Datum Das Graspop Metal Meeting wird vom 19. bis 22. Juni 2025 stattfinden. Veranstaltungsort Das Graspop Metal Meeting ist ein Metal- und Hard Rock-Festival in Dessel, Belgien. Adresse: Kastelsedijk 2480 Dessel Belgien Preise & Tickets Die Tickets sind teilweise ausverkauft, weitere Infos findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Iron Maiden (Co-Headliner Donnerstag) Powerwolf (Co-Headliner Donnerstag) Slipknot (Headliner Freitag) Behemoth (Headliner Freitag) Korn (Headliner Samstag) Nine Inch Nails (Headliner Samstag) Judas Priest (Headliner Sonntag) Till Lindemann (Headliner Sonntag) Airbourne Alcest Alestorm Alien Ant Farm Amenra Amira…