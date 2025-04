Bei Kansas-Sänger Ronnie Platt wurde im Februar Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Nun hat der Musiker seine Krebsoperation erfolgreich überstanden.

Die amerikanischen Rocker Kansas aus dem Staat mit dem selben Namen sind seit ihrer Gründung 1973 als Stars des Rock-Himmels bekannt. Hits wie ‘Dust In The Wind’ und ‘Carry On Wayward Son’ kann man auch Jahrzehnte später noch immer im Radio hören. Im Februar gab der aktuelle Kansas-Sänger Ronnie Platt bekannt, dass bei ihm Schilddrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Daraufhin sagte die Band zwei Konzerte in New Orleans und Lake Charles ab. Als der 64-jährige Sänger am 15. Februar seine Krebsdiagnose bekanntgab, schrieb er, dass die Überlebensrate bei 99% läge und der Krebs nur auf seine Schilddrüse begrenzt sei. Sowohl Platt als…