Bad Omens meldeten sich gestern mit einer neuen Single zurück. ‘Left For Good’ folgt einer Reihe einzelner Veröffentlichungen. Dazu brachte die Band, die scheinbar auf ein Album hinarbeitet, gleich ein aufwändiges Musikvideo mit heraus. Release Nummer vier Seit August veröffentlichen Bad Omens im monatlichen Abstand Songs – zur Freude der Fans. Am 9. August kam die Single ‘Specter’, einen Monat später, am 10. September, veröffentlichte die Band ‘Impose’. Darauf folgte kürzlich am 22. Oktober ‘Dying To Love’ und am Dienstag, den 18. November, schließlich ‘Left For Good’. Ob und wann mit einem neuen Album zu rechnen ist, ist unklar. In…