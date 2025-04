Metallica wollen noch dieses Jahr einen Film über ihre Fans veröffentlichen. Bei Shows in den USA testen die Herren den Streifen schon einmal.

Nach ‘Some Kind Of Monster’ und ‘Metallica: Through The Never’ soll es einen weiteren Film von James Hetfield und Co. geben. Wie die "Four Horsemen" mitteilen, arbeiten sie mit Regisseur Jonas Åkerlund an ‘Metallica Saved My Life’. Der Streifen dreht sich um Fans der Band und deren Leben. Bei den anstehenden Konzertterminen in den USA hat man die Chance, den noch nicht ganz fertigen Film vorab zu sehen. Fans als Stars "Wie viele von euch vielleicht schon wissen, haben wir in den letzten paar Jahren hinter den Kulissen an einem neuen Film geschraubt, der dieses Jahr erscheint, und in dem…