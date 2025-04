Vince Neil muss wohl eine Operation über sich ergehen lassen, weswegen Mötley Crüe erst im Herbst ihre Residenz in Las Vegas umsetzen können.

Eigentlich hätten Mötley Crüe dieses Frühjahr eine Live-Residenz in Las Vegas spielen sollen. Vom 28. März bis 19. April standen Termine im Dolby Live im Park MGM an. Daraus wird jedoch vorerst nichts, weil sich Frontmann Vince Neil einer "benötigten medizinischen Prozedur" unterziehen muss, die seine Ärzte kürzlich angeraten haben. Die neu angesetzten Residenz-Shows steigen vom 12. September bis 3. Oktober. Im Herbst zählt’s "An all die Crüeheads, die sich darauf gefreut haben, uns diesen Frühling zu sehen: Es tut mir wahrlich leid", entschuldigt sich der Mötley Crüe-Sänger bei den Fans. "Meine Gesundheit hat Top-Priorität, damit ich euch die fantastischen…