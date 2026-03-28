Seit fast 15 Jahren stattet Kylla Custom Rock Wear Musiker aus – zu ihren bisherigen Kunden zählen Accept, Arch Enemy, Helloween und viele mehr.

Das komplette Special über Kylla Custom Rock Wear findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Kim, du hast Kylla Custom Rock Wear 2012 als Marke für Metal-Künstler, Wrestler und andere Kunden gegründet. Was war deine anfängliche Idee und Mission? Kim Dylla: Eigentlich habe ich als Musikerin angefangen, die ihre Bühnenausrüstung selbst fertigt. Ich habe viele Freunde in größeren Bands, die mich baten, Kleidung für sie zu entwerfen. Bald entwickelte sich das Ganze zur Lawine. Ich gab meinen Job in…