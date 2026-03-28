Metallica-Frontmann James Hetfield will es noch einmal wissen und macht seiner Lebensgefährtin bei einem Tauchgang einen Heiratsantrag.

Nachdem James Hetfield bereits von 1997 bis 2022 verheiratet war, hat der Metallica-Frontmann dies nun erneut vor. Während eines Tauchgangs mit Walhaien hat der 62-Jährige daher um die Hand seiner Lebensgefährtin Adriana Gillett angehalten. „In einem Meer voller Fische...“ Auf den Social Media-Kanälen von Metallica teilt die Band ein Unterwasserfoto des Paares. Hetfield hält darauf ein Schild mit der Aufschrift: „Adriana Gillett, willst du mich heiraten?“ In der Bildunterschrift steht die Auflösung: „Sie hat ,Ja’ gesagt!“ Prompt hagelt es Glückwünsche von unter anderem Jay Weinberg sowie Wrestler und Fozzy-Frontmann Chris Jericho. Auch Gillett teilt auf ihrem Instagram-Profil dasselbe Foto und schreibt…