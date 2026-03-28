Die Musikwelt hat eine weitere Größe verloren. In den Sozialen Medien gedenken Tausende dem legendären Motörhead-Gitarristen Phil Campbell.

Wieder erschüttert eine Todesnachricht die Musikwelt. Der einstige Motörhead-Gitarrist Phil Campbell verstarb am 13. März „nach einer komplexen, großen Operation“. Der Waliser wurde nur 64 Jahre alt. Zuletzt mussten Phil Campbell And The Bastard Sons einige Auftritte auf „medizinischen Rat“ hin absagen, nun heißt es: Abschied nehmen. Während seine Familie vorerst um Privatsphäre bittet, teilen andere ihre Trauer öffentlich. Schlagzeuger Mikkey Dee, der an der Seite vom Lemmy Kilmister und Phil Campbell zur letzten Motörhead-Besetzung gehörte, zeigt sich erschüttert vom „plötzlichen Tod meines Bruders und lieben Freundes Phil Campbell“. Talent mit Witz Weiter schreibt Dee: „Er war der lustigste Mensch,…